剛關半年出獄 男6度酒駕又被送辦

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（中央社記者洪學廣高雄24日電）高雄莊姓男子因酒駕遭判6月服刑出獄不久，日前他和友人喝酒後，刻意先休息1個多小時再騎車，結果酒測還是超標，遭查獲第6度酒駕，依公共危險罪送辦。

高雄市政府警察局岡山分局今天發佈新聞稿指出，58歲莊男21日中午1時許前往苓雅區與友人聚餐喝酒，他為避免酒駕還騎車到捷運站，搭捷運前往。直到當晚9時許準備返家，他擔心酒精殘留，還在捷運站內徘徊1個多小時再騎車，結果仍在離家2公里處遭警方攔查，酒測值達0.35毫克。

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警方調查，莊男民國94年到110年間曾多次酒駕，最近一次更因酒駕案遭判刑6個月，去年10月入監服刑，前幾個月才出獄，不料再犯酒駕案，總計已是第6度酒駕。

岡山分局指出，依據刑法及新修正道路交通管理處罰條例，酒駕未肇事刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑。汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，加重罰鍰機車駕駛新台幣9萬元、汽車駕駛12萬元，若是第3次以上，則依前次所處罰金額加罰9萬元，並吊銷駕照、公布違法事實。（編輯：唐聲揚）1110824