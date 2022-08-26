花蓮自強外役監2人脫逃 刑事局公布照片通緝

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（中央社記者劉建邦、張祈台北26日電）台南市殺警案凶嫌林信吾從明德外役監脫逃後犯案，讓外役監脫逃問題引發關注。刑事局官網通緝專區公布2名從花蓮自強外役監脫逃受刑人資料，分別為許亞倫、康育豪。

刑事局官方網站的重要緊急查緝專案欄位公布從花蓮自強外役監逃脫受刑人特徵及照片等資料，2人分別為29歲許亞倫、25歲康育豪，通報刊登單位是屏東縣警察局、新竹市警察局。

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法務部矯正署自強外役監獄副典獄長陳長木今晚告訴中央社記者，犯詐欺案的29歲許姓受刑人核准返回屏東縣探視母親，原本22日下午2時要歸獄卻失聯；另25歲康姓受刑人今年3月21日回宜蘭縣探視家屬也未歸，已發布通緝。

台南市2名員警22日查緝贓車時遭襲殉職，專案小組隔天在新竹逮捕46歲凶嫌林信吾，警方查出，林信吾因偷竊、強盜等案件入獄，約1週前從明德外役監逃獄，又偷車遭鎖定。（編輯：戴光育）1110826