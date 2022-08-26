台南雙警殉職 郭台銘捐款1000萬元給家屬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）台南殺警案震驚社會，鴻海創辦人郭台銘今天下午在個人臉書貼文表示，將分別捐贈新台幣500萬元給兩名殉職員警家屬，並認為警員用槍時機要放寬、外役監管理要緊縮、死刑應執行，這件事一定要有人負責下台。

台南發生殺警案，殉職員警凃明誠二姊25日當著立法院長游錫堃面前痛哭飆罵，痛批法務部長蔡清祥、矯正署長黃俊棠說：「每一步都在踐踏受害家屬的心」、「不要再做官場文章」。

郭台銘下午在臉書貼文表示，最近看到台南殉職員警凃明誠、曹瑞傑的新聞，感觸很深，而凃明誠二姐25日在媒體受訪的畫面，更是在他心中難以抹滅。郭台銘說，自己的父親是刑警，警眷的心情能了解，這種痛，真的很難放下。

郭台銘指出，台南市警察局公布了善心專戶募款，他會分別捐贈500萬元給雙方家屬，希望能拋磚引玉，彙集社會善的力量，一同努力讓凃警員與曹警員的家庭，至少不要因為這次悲劇而經濟陷入困頓。

對於兩名警員殉職，郭台銘認為，警員的用槍時機要放寬，員警被法規綁死到連槍都不敢開，開了槍，「輕則有寫不完的報告，重則面對無盡的訴訟」，第一線警察被迫用肉身擋壞人，他認為，這是基層員警的悲哀。

對於外役監管理，郭台銘認為應該緊縮。他表示，外役監本意是做為犯罪者從監獄過度到社會的中繼站；但不代表外役監的管理可以鬆散，可以逃獄而不通報，甚至矯正署與外役監還可以用「逾假未歸」來搪塞社會。

談到死刑，郭台銘表示，死刑該執行就要執行。他說，現在台灣監獄裡正關著38名死刑犯，但因為法務部在2020年7月修正執行死刑規定，增訂應審核有無聲請大法官解釋程序在進行中等事項才能執行死刑，所以這38位死刑犯全部都透過聲請釋憲來技術性拖延執行時間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他認為，「釋憲是一回事，犯罪又是另一回事」，如果在走完所有法律程序判決確定後，死刑該執行就執行，正義才能得以伸張。

郭台銘話鋒一轉指出，上述課題涉及權責單位包括內政部與法務部，他質問內政部長徐國勇與法務部長蔡清祥，認為難辭其咎。他說，這件事一定要有人負責，一定要有人下台。（編輯：張良知）1110826