台南2警殉職 二分局公布善心專戶募款

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台南市警員凃明誠及曹瑞傑殉職，2個家庭遭逢巨變，台南市第二分局取得家屬同意後，25日公布善心捐款專戶，協助辦理募款。圖為台北市蘭州市場，民眾觀看電視新聞關心案情進度。中央社記者趙世勳攝 111年8月23日

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市警局第二分局民權派出所警員凃明誠及曹瑞傑，22日在安南區遭襲殺殉職，2個家庭遭逢巨變，第二分局取得家屬同意後，今天公布善心捐款專戶，協助辦理募款。

台南市警局第二分局今天發布新聞稿指出，凃明誠及曹瑞傑22日上午11時許追捕竊車嫌犯，奮力搏鬥，英勇殉職。但凃明誠還有年邁雙親，曹瑞傑也有從小扶養他長大的阿公阿嬤尚需照料，2個家庭遭逢巨變，頓失主要經濟來源。

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第二分局取得家屬同意下，協助辦理外界募款，2方家屬代表帳戶分別是彰化銀行東台南分行，銀行代號：009，銀行戶名：凃謝碧雲（殉職警察凃明誠母親），捐款帳戶「64335111303500」。永康大灣郵局，郵局代號：700，郵局戶名：曹陳翠梅（殉職警察曹瑞傑阿嬤），捐款帳戶「00313090123380」。

第二分局表示，警方正全力照顧家屬，協助後續撫卹事宜，且呼籲各界愛心人士捐助，若有疑問可致電第二分局人事室洽詢。（編輯：黃世雅）1110825