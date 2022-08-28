前7月投資詐騙飆385件 金管會將祭短期密集式宣導

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（中央社記者謝方娪台北28日電）投資詐騙簡訊無孔不入，金管會今年前7月已收到385件投資詐騙陳情案件，超越去年全年的336件。面對詐騙集團鋪天蓋地傳送詐騙簡訊，金管會已請證交所研議短期密集式防詐宣導。

「嗨，我是某某證券張小姐，急事找請加我LINE。」今年以來，類似的詐騙簡訊無孔不入侵入民眾手機，誘導民眾踏入投資詐騙陷阱，金管會收到的詐騙陳情案件如雪片飛來，今年前7月已收到385件投資詐騙陳情案，遠遠超過去年全年的336件。

金管會證期局副局長高晶萍分析詐騙案件增加的原因，主因近2年股市交易較熱絡，詐騙集團利用民眾希望快速獲利的心理，選定投資主題進行詐騙，更容易誘使投資人受騙，加上詐騙集團持續利用低成本的電話、LINE或簡訊，無差別傳送詐騙訊息接觸大眾。

高晶萍說，針對投資詐騙頻傳，金管會已和證券相關公會及周邊單位持續廣泛對投資人進行教育宣導，盼投資人能提高警覺，遇到異常或不法情事可積極舉報，共同打擊詐騙。

為維護投資人權益，金管會已和周邊單位及執法單位合作反詐騙。高晶萍指出，金管會有和警政機關密切合作、建立聯繫窗口，針對金管會蒐集到的犯罪情資，會移請刑事警察局參酌辦理。

同時，金管會已請周邊單位建置防詐騙及查詢合法業者專區，若有遭到冒名的人物出面澄清，也會刊登相關內容；針對國際投資或非法業者，同樣已建置警示專區，投資人可至證券相關公會網站專區查詢。

去年股市屢屢創新高，掀起股市小白投資台股熱潮，詐騙集團眼見投資熱，也不斷祭出高投報率、老師帶領投資等陷阱誘導民眾，金管會去年12月15日進而設立反詐騙諮詢專線，由財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心提供反詐騙法律諮詢服務。

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高晶萍指出，詐騙情形屢見不鮮，最重要還是要讓民眾有警覺心，金管會透過各種教育宣導或宣廣活動持續示警，無論是發布新聞稿呼籲投資人注意風險、結合周邊單位和相關公會舉辦座談會、大學社團反詐騙活動，並透過平面或數位媒介，例如拍攝短片、海報等，甚至透過捷運廣告提醒民眾。

高晶萍坦言，金管會做了很多宣導，網頁上也都查得到相關反詐騙訊息，但投資人要點進去看，才會發揮效果、提高警覺心；金管會近日已請證交所召集相關單位研議短期密集式宣導，想辦法讓民眾較能接觸到宣導教材，進而提高警覺，不再受詐騙招數迷惑。（編輯：林淑媛）1110828