防投資詐騙 集保旗下基富通提醒掌握三不三要原則

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（中央社記者潘智義台北23日電）因應金融詐騙事件明顯增加，台灣集中保管結算所旗下基富通證券今天發布新聞稿提醒，投資人應掌握「三不三要」原則，慎選合法且值得信賴的理財平台，及主管機關核備商品，避免匯款至不明帳戶，保障個人權益。

近年國人理財風氣盛行，台股累計總開戶數突破1200萬戶，境內基金自然人受益人總數衝破600萬大關，不過，金融詐騙事件也明顯增加。

根據警政署刑事檢查局統計，去年國內投資詐騙案件高達4902件，財損金額近21億元，分別較前年增加72%、103%。許多被害人在驚覺受騙後報案，但贓款幾經轉手，有高達95%都追不回來，顯示每個投資人都應該提高警覺，預防投資詐騙風險，以保障個人權益。

基富通總經理王浩宇透過新聞稿表示，儘管詐騙手法千變萬化，投資人只要把握「三不三要」原則，即可規避風險。「三不」指的是不聽信來源不明的消息、不加入陌生投資群組、不使用保證獲利APP或投資理財網站；同時採取「三要」步驟，要提高警覺、要進行查證、要報警檢舉，主動出擊、防杜詐騙。

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王浩宇指出，常見投資詐騙手法，如假冒金融機構、非法投資平台，推銷未上市櫃股票、地下期貨、海外未核備金融資產。而隨著資訊日新月異，手法經常跟隨市場風向或新聞時事變換，如假冒財經名人、網紅、企業家等，或者以釣魚網站或簡訊、社群軟體，竊取帳密、邀約加入聊天群組。

他強調，投資理財的終極目標是財富自由，所以更要用正確方法，慎選合法且值得信賴的理財平台，及獲主管機關核備的金融商品。（編輯：趙蔚蘭）1110823