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台南3男子柬埔寨遭槍殺 家屬9/1搭機赴金邊招魂

2022/8/31 12:29
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（中央社記者張榮祥台南31日電）3名台南男子28日在柬埔寨金邊遭槍殺，死者家屬預定明天搭機到金邊招魂，因鑑於當地警方已說明調查結果，死者家屬也暫停深入追查死因，只想趕快辦理後事。

台南市議員郭鴻儀今天告訴中央社記者，死者家屬經台灣在越南胡志明市辦事處人員安排，預定明天從桃園國際機場搭機到胡志明市，再轉到柬埔寨金邊招魂。

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郭鴻儀表示，死者家屬前往柬埔寨的相關證件和申請手續，已拜託立委林俊憲協助加快程序；目前家屬最大願望是好好處理後事；既然當地警方已說明調查結果，死者家屬也暫停深入追查死因，以免節外生枝。

台南市警局調查，家住台南市東區34歲林姓男子、仁德區26歲程姓男子及27歲葉姓男子，自願前往柬埔寨，28日在金邊公寓遭槍殺，案發後流出多種動機版本，包括林男先槍殺程男和葉男後再自殺、黑吃黑、中國幫派殺人、柬埔寨警方攻堅時槍殺。（編輯：唐聲揚）1110831

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