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BMW中市74號快速道路逆向行駛 警依公共危險罪送辦

2022/9/4 16:45（9/4 17:21 更新）
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台中市74號快速道路4日驚見1輛BMW轎車逆向行駛，警方據報予以攔停，駕駛還不服攔查倒退行駛，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月4日
台中市74號快速道路4日驚見1輛BMW轎車逆向行駛，警方據報予以攔停，駕駛還不服攔查倒退行駛，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年9月4日
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市74號快速道路今天驚見1輛BMW逆向行駛，警方據報予以攔停，駕駛還不服攔查倒退行駛，直到警方用廣播器喝令停車才停下受檢，全案依公共危險罪嫌移送偵辦。

警方表示，上午9時多據報74號快速道路有車子逆向行駛，隨後警方於9時50分，在74號快速道路西行外側車道15.4K處，發現1輛BMW轎車逆向停放。隨即欲予攔停，沒想到駕駛不服攔查，還倒退行駛。

員警立即沿路攔查該車，並使用廣播器喝令停車，該車才於14.5K處停車受檢。警方追查發現，陳姓駕駛（80年次）自13.3K處進入匝道後，隨即大幅迴轉逆向行駛外側車道，於14.5K處為警方攔獲。

對於陳姓駕駛逆向開車原因，警方初步了解，陳姓男子指稱因個人諸事不順才駕車逆向行駛，由於陳男危險駕駛已涉公共危險罪嫌，全案依法送辦。（編輯：黃世雅）1110904

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