涉廢棄物案嘉縣議員喊冤 議長張明達被扯到感錯愕

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嘉義縣議員羅士洋疑涉及布袋鎮漁電共生農地非法回填廢棄物案，嘉義地檢署2日傳喚羅士洋未到案，5日議會開議，他現身發言表示，6日要去地檢報到，向檢察官解釋清楚。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月5日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉縣議員羅士洋疑涉及非法掩埋廢棄物檢方傳喚未到案，今天議會開議他現身發言說明天要去地檢報到，還談到此案傳票疑看到議長名字，讓議長張明達感到錯愕，並強調完全不知情。

羅士洋疑似涉及布袋鎮漁電共生農地非法回填廢棄物案，嘉義地檢署2日傳喚羅士洋未到案，縣議會今天召開第19屆第8次定期會，羅士洋現身議會登記發言表示，明天要去地檢報到，向檢察官解釋清楚。

羅士洋說，他絕對沒有對公務人員施壓，當時只拜託公所趕一下，結果還害到布袋鎮長陳鳳梅；這案子「包括議長可能也要去，傳票裡面好像有寫議長的名字」。

張明達聽到羅士洋講到他一陣錯愕，當場乾笑一聲；張明達接受媒體聯訪說，完全不知情羅士洋的案件，也沒跟布袋鎮長接觸過，這些檢調都可以釐清，他不怕被調查；羅士洋今天議會結束後也跟他說抱歉，在發言時提到他。

嘉義地檢署表示，羅士洋上午透過委任律師向承辦檢察官表達將改期到案，委任律師提出他於今、明2天有庭期以及嘉縣議會開議為由向檢方請假，羅士洋將改於7或8日到案；承辦檢察官認為所提理由正當，予以同意。

陳鳳梅與羅士洋疑似涉及工程弊案，嘉義地檢署2日搜索鎮公所等多處，傳喚10餘人到案說明，全案依涉及貪污治罪條例罪嫌偵辦。（編輯：陳仁華）1110905