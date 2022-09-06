嘉義中埔蔡姓村長涉期約賄選 50萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）嘉義縣中埔鄉蔡姓村長日前涉嫌以訊息向競選對手黃姓男子期約賄選，願意出30萬元換黃男退選，但不被接受，檢調今天搜索並傳喚蔡姓村長到案，檢方複訊後，依50萬元交保。

檢調表示，日前接獲民眾檢舉，指中埔鄉尋求連任的蔡姓村長涉嫌行求期約賄選，蔡男在九合一登記參選期間，得知同村擔任社區協會理事長的黃姓男子也要登記參選，便以Line傳訊息「若你能條件退出，大家都落得輕鬆，是否同感？」，黃男則以「不明白」回應。

檢調指出，蔡男後來再以「一句話30」、「給你」，大概意思是願意花新台幣30萬元，換取對手黃男退選，不過黃男並沒有接受，仍登記參選村長。

檢調表示，蔡男行為已涉及行求期約賄選，嘉義地檢署上午指揮嘉義縣調查站調查官執行搜索，前往蔡姓村長住處搜索，並帶回調查站偵訊。

黃男下午前往嘉義地檢署協助調查時表示，這屆村長選舉，與蔡姓村長的票數差距不大，今年再度參選，日前蔡姓村長就想以10萬元逼退，並沒有理會，後來就透過Line傳訊息。

黃男指出，為了證明沒有被蔡姓村長逼退，就截取與蔡姓村長的Line訊息對話，並PO上Line的好友群組，並不曉得後來會變成這樣子，讓蔡姓村長成為賄選嫌疑人。

檢方晚間複訊後，認為蔡姓村長涉嫌對於參選人行求期約賄選，而約其放棄競選活動罪嫌重大，惟因相關事證已查證，無羈押必要，諭知以50萬元交保。（編輯：謝雅竹）1110906