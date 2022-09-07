更多編輯台推薦新聞：
特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄
國際

特拉斯內閣要職種族多元 無白人男性或將創英國歷史紀錄

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦
生活

雪隧中秋試辦10種模式色彩燈光 高公局：降低駕駛焦躁與疲倦

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度
國際

熱穹頂籠罩美西 加州北部高溫43度

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛
國際

汲取俄烏戰爭教訓 新英相特拉斯多次籲盟友助台灣防衛

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
私校退場第2波專輔學校 中州科大、台灣首府大學入列
首頁 / 社會

曝險少年行政輔導先行112年上路 司法院開會因應

2022/9/7 12:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北7日電）司法院今天表示，為因應民國112年7月1日起施行的曝險少年行政輔導先行機制，日前召開聯繫會議，協力行政部門及法院因應新法實施做準備，以落實少年事件處理法立法目的。

司法院表示，根據統計，近十年少年（12歲以上未滿18歲）調查事件新收件數呈下滑趨勢，以101年新收2萬餘件為高峰，110年新收1萬7301件，比109年新收1萬8071件，減少4.26%，顯見少年司法政策已見成效，接下來則應強化社區支持體系，以更有效協助徬徨少年。

司法院進一步說明，明年7月1日起，曝險少年將由縣市政府所屬跨局處的少年輔導委員會（下稱少輔會），結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，施以適當期間的輔導，如評估確有必要，亦可請求少年法院處理，若行政輔導有效，少年復歸正軌生活，即無庸再以司法介入。

因此，新制實施後將以「行政輔導先行，以司法為後盾」的原則，協助曝險少年不離生活常軌，不受危險環境危害。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

司法院指出，這次召開的曝險少年行政輔導先行業務聯繫會議，是在討論未來少輔會的運作、專責人力規劃；與會的中央機關、法院、少輔會代表，分別說明新制施行後的資源連結、新制運作可能的困境及因應策略。與會專家學者也從不同面向分享對未來新制運作的預期，並提出建議。

司法院強調，將持續關注各地少輔會設置及輔導實施情形，以落實新制，維護少年權益。（編輯：方沛清）1110907

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族