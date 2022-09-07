曝險少年行政輔導先行112年上路 司法院開會因應

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（中央社記者劉世怡台北7日電）司法院今天表示，為因應民國112年7月1日起施行的曝險少年行政輔導先行機制，日前召開聯繫會議，協力行政部門及法院因應新法實施做準備，以落實少年事件處理法立法目的。

司法院表示，根據統計，近十年少年（12歲以上未滿18歲）調查事件新收件數呈下滑趨勢，以101年新收2萬餘件為高峰，110年新收1萬7301件，比109年新收1萬8071件，減少4.26%，顯見少年司法政策已見成效，接下來則應強化社區支持體系，以更有效協助徬徨少年。

司法院進一步說明，明年7月1日起，曝險少年將由縣市政府所屬跨局處的少年輔導委員會（下稱少輔會），結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源，施以適當期間的輔導，如評估確有必要，亦可請求少年法院處理，若行政輔導有效，少年復歸正軌生活，即無庸再以司法介入。

因此，新制實施後將以「行政輔導先行，以司法為後盾」的原則，協助曝險少年不離生活常軌，不受危險環境危害。

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司法院指出，這次召開的曝險少年行政輔導先行業務聯繫會議，是在討論未來少輔會的運作、專責人力規劃；與會的中央機關、法院、少輔會代表，分別說明新制施行後的資源連結、新制運作可能的困境及因應策略。與會專家學者也從不同面向分享對未來新制運作的預期，並提出建議。

司法院強調，將持續關注各地少輔會設置及輔導實施情形，以落實新制，維護少年權益。（編輯：方沛清）1110907