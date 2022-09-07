救國團財產移轉國有案 法院裁准不動產停止執行

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（中央社記者劉世怡台北7日電）黨產會認定救國團現有財產中有部分為不當取得，命其移轉為國有。救國團聲請停止執行。法院今天僅就救國團持有61筆不動產部分裁准停止執行，其他部分駁回。可抗告。

法院裁定指出，行政院不當黨產處理委員會7月26日做出行政處分，救國團持有的阿里山、日月潭及墾丁青年活動中心等61筆土地、建物為不當取得財產，救國團須收到處分書後30天內移轉為國有；另有2筆土地、建物（不當取得財產）因已移轉他人而無法返還，追徵價額新台幣2億4057萬3554元。

救國團為此提起行政訴訟並聲請停止執行，案件由台北高等行政法院審理。

法院於8月17日就聲請停止執行部分召開訊問庭，救國團主張黨產會的行政處分影響救國團將近7000個家庭的生計，已達到侵犯人權的程度。

聲請停止執行部分，法院今天認定，61處不動產部分，涵蓋救國團重要營業據點，並為救國團提供住宿、租借、舉辦課程、活動等使用，且歷時久遠，不動產不但所坐落地點具有特殊性及不可替代性，遷移他址即難以正常營運，而且所帶來收益，也為救國團維持日常營運重要經濟來源，明顯屬於救國團賴以存續、運作重要財產，一旦無法繼續使用，救國團業務將無以為繼，恐造成救國團萎縮，甚至消滅，此所受損害勢將難以回復。

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法院指出，暫時停止對救國團不動產財產權的立即、直接剝奪，為維持其現狀的使用及正常營運，發生難於回復之損害，不動產部分的停止執行，對於公益尚無重大影響，因此裁准61筆不動產，在本案行政訴訟判決確定之前停止執行。

至於，追徵價額部分，法院認定不符合法定要件，未有難以回復損害情事，以及致使救國團營運無以為繼，未達急迫情事，予以駁回。可抗告。（編輯：張銘坤）1110907