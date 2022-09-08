柔道童過馬路遭撞用護身倒法僅輕傷 警釐清肇責

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（中央社記者姜宜菁嘉義市8日電）嘉義市盧姓男童今年拿下嘉義市角力冠軍、嘉義縣柔道第一名，日前行經嘉市維新路跟博東路口與廂型車發生車禍，幸好他使用護身倒法，僅四肢輕微挫傷，全案警方釐清中。

嘉義市警察局交通隊表示，警方已完成男童和肇事駕駛的事故相關資料，並積極調閱監視器釐清案情。

盧姓男童的父親今天接受中央社記者電訪時指出，兒子從小接受角力、柔道訓練，今年拿下嘉義市角力冠軍、嘉義縣柔道第一名，案發當時兒子走路至維新路跟博東路口，遵守號誌指示走斑馬線過馬路卻遭撞。

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盧父表示，兒子出於本能使用護身倒法（自我保護的柔道基礎動作），將傷害降到最低，僅四肢輕微挫傷，但他們不滿的是肇事駕駛態度，在事故發生時，未下車察看就直接開走。盧父強調，即使孩子自行從地面爬起走到路邊，狀似無礙，肇事駕駛理應下車詢問，而非置之不理。

盧父提到，肇事駕駛在警訊後傳簡訊致歉，並解釋看到男童平安走到路邊，因後方有車，所以先行離去，「睡不著覺，感到良心不安」，希望登門拜訪。盧父認為，現階段不宜碰面，因為兒子在案發後很緊張，所幸兒子目前身心無礙。（編輯：謝雅竹）1110908