柬埔寨人蛇集團幹部10萬交保 雄檢抗告成功改羈押

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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高市刑大偵破柬埔寨跨國人蛇集團以一條龍服務指示在台成員招募，並帶回主嫌「安哥」旗下8嫌，其中葉姓女幹部原獲10萬元交保，但雄檢不服抗告成功，葉女仍遭羈押禁見。

以綽號「安哥」劉姓男子為首的柬埔寨人蛇集團涉以一條龍服務誘騙國人至柬埔寨，且集團成員分工明確，甚至還有被「安哥」誘騙的被害者加入集團，繼續招募其他國人跳入火坑，高市刑大前往搜索帶回8人，其中葉女、郭姓會計、郭姓行政等3人依涉嫌重大遭雄檢聲押，但高雄地院最後裁定葉女新台幣10萬元交保、其餘2人則以5萬元交保。

高雄地檢署今天指出，檢察官獲悉後認為葉女為集團幹部，涉嫌重大向高雄高分院提起抗告，高雄高分院以葉女仍有串證、逃亡之虞撤銷發回高雄地院重審，高雄地方法院今天重開羈押庭，裁定羈押禁見。其餘2人則維持原結果。

全案起於一名網友日前在臉書發文指控，「安哥」在柬埔寨波哥山上擔任人蛇集團主管，高雄人，更爆料受騙的台灣人會被電擊、毒打等。高雄市政府警察局刑事警察大隊獲報後執行「靖柬專案」成果，由刑大統合所屬17個分局及相關單位共組專案小組，偵破人口販運組織（目前仍有3人在境外追緝中）。

刑大大隊長洪松田表示，經查遭網友指控的劉姓主嫌，目前藏身於柬埔寨貢布省波哥山上，他涉唆使在台集團成員於臉書或IG社群平台張貼炫富照，散布「高薪、輕鬆」工作、旅遊等假訊息誘騙台灣人。一旦被害人抵達後就會被收走手機限制自由，未達工作要求或企圖逃跑，則會被言詞恐嚇甚至毆打，進而使被害人只得向在台家屬求援給付贖金放人。

洪松田說，高市警方掌握情資後組成專案小組，8月22日至24日持拘票、搜索票兵分多路逮人，帶回「安哥」集團旗下8人，「安哥」與2名集團幹部則因還在境外，後續將與中央單位通力合作緝捕。

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警方調查，以「安哥」為首的人蛇組織以包括代辦護照、住宿、搭機等一條龍服務方式誘騙國人至柬埔寨，且集團成員分工明確，甚至還有被「安哥」誘騙的被害者加入集團，繼續招募其他國人跳入火坑。

專案小組初步了解，只要成功招募1人赴柬，集團成員就能領取3000元美金（約新台幣9萬元）報酬。目前有6名受害者已付贖成功返台，贖金約在2萬元美金（約新台幣60萬元），詳細受害者仍待擴大追查。（編輯：謝雅竹）1110913