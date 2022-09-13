男控攔查亮槍執法過當 警：對方欲逃才掏槍警戒

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呂姓男子日前在北宜公路3度遇警方攔查，他以為盤查結束就要離開時，員警卻掏槍，控訴警方執法過當。警方13日表示，當時是回巡邏車要拿通報單通報環保單位，但呂男卻發動機車意圖逃逸，因而掏槍警戒並喝令停車。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月13日

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（中央社記者高華謙新北13日電）呂姓男子表示，9日在北宜公路3度遇攔查，他以為盤查結束就要離開，員警卻掏槍，執法過當；警方表示，接獲檢舉指呂男騎車噪音擾人，因呂男消極不配合且欲逃逸才掏槍警戒。

呂姓男子在社群媒體臉書（Facebook）社團「北宜公路幹譙版」發文表示，9日上午與朋友上北宜公路準備追焦，1小時內被同批員警攔查3次，前2次都是報出身分後予以放行，第3次他覺得很無奈，說了「哇是要被攔幾次」後被員警大聲斥喝，遭開「不服稽查」單，他的排氣管也被刁難。

他說，儘管拿出排氣管的合格單，員警仍質疑合格單是否造假，並依「排氣管損壞不予修復」開單；後來員警拍照後就離開他的車，他以為盤查結束便催油門前進約1公尺，警方卻掏出槍與警棍衝來，他再被開1張「不服取締」單。

新北市政府警察局新店分局今天表示，坪林分駐所員警接獲民眾檢舉，有2輛山葉牌機車疑改裝排氣管，在北宜公路同一路段或附近來回競駛，噪音擾人，於是到場處理。

警方表示，在現場攔查後發現，呂男就是騎著山葉牌機車、發出噪音的當事者，但呂男被攔查後消極不配合，便依道路交通管理處罰條例告發；後來又發現呂男機車排氣管損壞沒修，再依道路交通管理處罰條例製單舉發。

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警方說，呂男行駛沿途發出巨大聲響，且排氣管沒貼具環保單位認證合格標章，認為有噪音超標情事，回巡邏車要拿通報單通報環保單位時，呂男卻發動機車意圖逃逸，因此掏槍警戒，並喝令停車；因呂男先違反道路交通管理處罰條例，後來又意圖逃逸，因此依道路交通管理處罰條例第60條第1項舉發。

警方表示，有接獲呂男檢舉員警態度問題，目前正在調查中。（編輯：李錫璋）1110913

新北市新店警分局坪林分駐所員警日前接獲民眾檢舉，有2輛山葉牌機車疑改裝排氣管，在北宜公路同一路段或附近來回競駛，噪音擾人，到場攔查發現呂姓男子為發出噪音者，但呂男態度消極不配合，且其機車排氣管損壞沒修、沒貼具環保單位認證合格標章，皆依法處理。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年9月13日