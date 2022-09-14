男子倒臥工寮不治家屬控被打死 檢察官相驗釐清

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）林姓男子12日被發現倒臥仁愛鄉廬山部落一處工寮外，送醫搶救仍因顱內出血不治。警方獲報帶回劉姓、田姓男子，劉男坦承毆打林男，田男也遭家屬提告；檢方今天相驗釐清死因。

仁愛鄉28歲林男疑工作問題與劉男起口角遭對方毆打，不久發現林男昏迷，劉男趕緊打電話報請消防119送醫，由於傷勢嚴重轉送台中市大型醫院昨晚不治，家屬將遺體運回南投處理後事，並向警方報案。

南投縣警察局仁愛分局調查，兩人12日中午在仁愛鄉德鹿谷村喝酒期間起衝突，隨後席間眾人再前往廬山部落一處工寮。劉男當天下午報案宣稱發現有人路倒昏迷，救護人員到場詢問狀況時，劉男謊稱「不認識」、「行經發現」；家屬事後認為案情另有疑點。

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仁愛分局調查發現，報案的劉男與死者是工作夥伴，在場還另有田男，分別帶回劉、田兩人釐清案情。劉男到案坦承與林男起爭執動手打人；另外，由於家屬提告田男，全案訊後依殺人罪嫌移送南投檢方偵辦，檢察官會同法醫今天相驗釐清死因。

林男母親接受媒體訪問指出，只因兒子未依約上班，遭劉男冷血朝兒子頭部痛毆12分鐘，當時在駕駛座的田男完全沒制止，行車記錄器錄到兒子坐在副駕駛座，劉男打開車門並怒罵「工作不認真」，並不斷揮拳痛毆兒子頭部；後來車輛開到一處工寮停車，半小時後車輛再發動，就拍到兒子躺在邊坡，懷疑兒子又在工寮被毆打，導致傷重昏迷。（編輯：謝雅竹）1110914