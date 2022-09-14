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首頁 / 社會

立委涉貪案二審公開抽籤 法官蕭世昌承審

2022/9/14 18:51
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（中央社記者劉世怡台北14日電）立委涉貪污案，一審判決立委蘇震清、廖國棟、陳超明等人有罪，經上訴，二審台灣高等法院今天公開抽籤，由法官蕭世昌中籤，將與審判長劉方慈及陪席法官許曉微共組合議庭審理。

前太流公司董事長李恒隆涉嫌透過中間人郭克銘等人行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明、前立委徐永明等人，透過公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。一審台北地方法院於7月6日依貪污治罪條例收賄罪判處現任無黨籍立委蘇震清10年徒刑、國民黨籍立委廖國棟8年6月徒刑、國民黨籍立委陳超明7年8月徒刑。前時代力量立委徐永明被依期約賄賂罪判刑7年4月。

另外，現任無黨籍立委趙正宇被控違反稅捐稽徵法逃漏稅捐罪部分，北院判處有期徒刑6月，得易科罰金，併科罰金新台幣6萬元。趙正宇被控財產來源不明罪部分獲判無罪。

案經當事人及及台北地檢署提起上訴後，二審由台灣高等法院審理，今天公開抽籤分案，案號為111年原矚上重訴字1號。（編輯：李錫璋）1110914

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