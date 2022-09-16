乘客互毆一人被拖下車 運將棄之不顧遭起訴

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（中央社記者林長順台北16日電）多元計程車胡姓司機今年初載著劉姓、黃姓2名男子前往新北市新店區，黃男痛毆劉男並將對方拖下車後離去。檢方起訴黃男時，發現胡男也對劉男棄之不理，另依遺棄罪起訴胡男。

檢方調查，67歲劉姓、65歲黃姓男子今年1月3日晚間與友人到新店區一家卡拉OK店聚餐喝酒，劉、黃當天深夜與另名友人搭乘胡男駕駛的多元計程車回家，友人先在中途下車，接著到劉男新店山上住處。

檢方查出，黃男不滿因多元計程車載送他們上山要多付車資新台幣600元，要求劉男分攤車資，2人在車上大吵，黃男痛毆劉男並將對方拖下車，棄置在劉男居住的社區旁馬路，隨即搭乘原車返回中和住處。

劉男約半小時後被發現時已無意識、滿口血漬，經社區保全報警，但救護人員到場時劉男已無生命跡象，送醫後不治死亡。檢警循線逮捕黃男，依傷害致死罪起訴。

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劉男的子女認為，胡男全程目睹卻未施援手，提告遺棄致死罪。胡男辯稱，他當時聽到劉、黃爭吵、肢體衝突，但不清楚劉男被拖下車時的狀況，自己只是載客，不會多管閒事。

檢察官調查後，發現胡男當時駕車離開時，為避免輾壓到劉男，還下車挪移劉男身體，可見知悉劉男已無意識，違背救助義務，但劉男的死亡與胡男遺棄無因果關係，不構成遺棄致死，依遺棄罪起訴胡男。（編輯：方沛清）1110916