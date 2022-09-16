台中衛浴公司倉庫大火 多輛貨車堆高機燒毀
2022/9/16 11:08（9/16 11:21 更新）
台中市西屯區一處衛浴公司倉庫16日凌晨發生大火，消防局獲報派遣多個分隊、20輛消防車搶救，幸無人傷亡。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 111年9月16日
（中央社記者蘇木春台中16日電）台中市西屯區一處衛浴公司倉庫今天凌晨發生大火，消防局獲報派遣多個分隊、20輛消防車搶救，幸現場無人傷亡，火警共燒毀5輛貨車、2輛堆高機，火警原因仍待調查。
台中市消防局今天凌晨2時1分獲報，西屯區台灣大道四段一處衛浴公司倉庫發生大火，派遣協和、黎明、西屯、中港、工業區、春社、南屯、水湳等分隊，出動消防車20輛與消防人員62名前往搶救。
消防人員表示，起火現場為2層樓鐵皮獨棟建物，整棟陷入火海，幸案發當時為下班時間，無人員受困受傷，火勢在凌晨4時17分撲滅。
消防局初步清查，火警燃燒面積約600平方公尺，燃燒5輛貨車、2輛堆高機及儲存的衛浴設備，財物損失待查，起火原因由消防局火調人員調查釐清。（編輯：張芷瑄）1110916
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