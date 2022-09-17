涉暴力討債 北市警逮竹聯幫分會長送辦

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（中央社記者劉建邦台北17日電）竹聯幫明仁會分會長黎姓男子曾因博弈賭債在台北市等處多次涉暴力討債、恐嚇取財，並涉犯北市涮涮鍋店傷害案等，北市刑警大隊循線逮捕黎男等7人到案，警詢後送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天召開記者會，偵一隊長曾文勇說，經長期蒐證發現，綽號狸貓竹聯幫黎姓分會長曾涉及多起傷害案及殺人未遂案，組專案小組偵辦。

警方查出，28歲黎姓男子擔任竹聯幫明仁會分會長，曾因經營博弈代理與多名被害人發生賭債糾紛，從去年4月起在台北市、新北市等處犯下多起暴力討債、恐嚇勒索、砍殺被害人案。

警方說，黎姓男子去年8月涉及北市中山區知名涮涮鍋店傷害案及10月嘉義縣新港鄉殺人未遂案，且藏身幕後指揮，因黎男犯下毒品、恐嚇等案遭通緝，常四處躲藏、居無定所，增加查緝難度。

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警方掌握線索多月，今年9月1日、15日見時機成熟，分批前往黎姓男子等人居住地搜索，查扣槍彈刀械毒品等物並逮捕黎男及多名小弟到案，警詢後依違反組織犯罪防制條例、殺人未遂等罪嫌把黎男等7人移送台北地檢署偵辦。

北市刑大表示，為維護治安平穩，將持續強力掃蕩暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆及詐騙販毒等犯罪集團，自8月20日至9月2日，檢肅竹聯幫、四海幫等治平目標7人到案、逮捕幫眾27人，警詢後依法送辦，會溯源追緝黑幫幕後首腦與核心幹部到案。（編輯：李亨山）1110917