更多編輯台推薦新聞：
專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次
生活

2020年至今尚無颱風登陸 將成有紀錄以來首次

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美國青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

武陵農場除草工遭蜂螫疑似休克 直升機吊掛送醫

2022/9/17 14:37（9/17 15:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市武陵農場17日有5名工人執行除草工作，其中1名年約40歲的松姓男子遭到蜂螫，疑休克全身肢體無力，消防局申請直升機救援，吊掛送醫急救。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月17日
台中市武陵農場17日有5名工人執行除草工作，其中1名年約40歲的松姓男子遭到蜂螫，疑休克全身肢體無力，消防局申請直升機救援，吊掛送醫急救。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市武陵農場今天上午有5名工人執行除草工作，其中1名年約40歲的松姓男子遭到蜂螫，疑似休克全身肢體無力。消防局前往救援，並申請直升機吊掛送醫急救。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市消防局今天表示，上午接獲報案，指除草工人在武陵農場內茶庄後山工作，有人遭受蜂螫，疑似休克全身肢體無力，請求派員協助。消防局立即派遣梨山分隊出動2車6人前往救援，並由指揮中心同步申請直升機吊掛作業。

直升機自清泉崗機場起飛，中午12時10分成功執行吊掛傷者，直接降落中國醫藥大學附設醫院屋頂停機坪後，醫院救護人員給予急救措施。（編輯：戴光育）1110917

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族