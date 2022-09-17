武陵農場除草工遭蜂螫疑似休克 直升機吊掛送醫

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台中市武陵農場17日有5名工人執行除草工作，其中1名年約40歲的松姓男子遭到蜂螫，疑休克全身肢體無力，消防局申請直升機救援，吊掛送醫急救。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年9月17日

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市武陵農場今天上午有5名工人執行除草工作，其中1名年約40歲的松姓男子遭到蜂螫，疑似休克全身肢體無力。消防局前往救援，並申請直升機吊掛送醫急救。

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台中市消防局今天表示，上午接獲報案，指除草工人在武陵農場內茶庄後山工作，有人遭受蜂螫，疑似休克全身肢體無力，請求派員協助。消防局立即派遣梨山分隊出動2車6人前往救援，並由指揮中心同步申請直升機吊掛作業。

直升機自清泉崗機場起飛，中午12時10分成功執行吊掛傷者，直接降落中國醫藥大學附設醫院屋頂停機坪後，醫院救護人員給予急救措施。（編輯：戴光育）1110917