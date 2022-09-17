涉工程弊案交保 金峰鄉長蔣爭光：司法會還清白

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（中央社記者張祈台東縣17日電）台東金峰鄉長蔣爭光遭檢舉涉工程弊案，台東地檢署日前指揮偵辦，蔣及相關業者被帶回偵訊，訊後3名業者涉犯採購法，聲押獲准；蔣新台幣30萬元交保，他說，相信司法會還清白。

檢調日前接獲檢舉，金峰鄉東64縣道工程疑有弊案，台東地檢署15日指揮廉政署，持搜索票至金峰鄉公所等處搜索，將蔣爭光及相關人員帶回協助調查。

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台東地檢署今天指出，檢察官訊後，認定鍾姓、2名侯姓業者涉犯採購法，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准；蔣爭光還有調查必要，諭令30萬元交保候傳。

蔣爭光為國民黨提名金峰鄉長參選人，將於年底選舉爭取連任，涉弊案消息傳出，引起地方議論。蔣爭光晚間由家屬代為發表聲明，感謝大家對案情的關心，基於偵查不公開，不便對外發言，為全力配合調查，相信司法會還他清白，交保後維持正常作息，生活不受影響，也盼外界不要過多聯想。（編輯：黃世雅）1110917