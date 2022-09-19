台東強震釀1死164傷 受災學校355所

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台東昨天發生規模6.8地震，中央災害應變中心今天下午最新災情統計，共造成1死、164傷，受災學校共355校，以高雄市87校最多，另赤科山和六十石山道路搶通，旅客陸續脫困。

0918震災中央災害應變中心下午召開第3次工作會報，中央氣象局報告表示，統計18日至今天下午2時50分止，全國有感地震累計總數達150個，餘震發生頻率有減緩趨勢，未來一週不排除仍有規模5以上餘震發生。

消防署隨後指出，本次震災截至今天下午2時30分止，共計造成1死、164傷；教育部校安中心統計至今天下午1時止，受災學校共355校，包括高雄市87校、花蓮縣42校和台東縣37校，初估財損金額約5500萬餘元。

另，水電部分，經濟部表示，受地震影響曾停電計2萬2024戶，仍有445戶停電；曾停水則計4842戶，仍有1801戶搶修中。都以花蓮、台東地區為主。

災後危險建物緊急評估部分，營建署指出，統計至今天下午2時止，花蓮縣和台東縣分別通報3件和34件危險建物，目前已對花蓮縣玉里鎮中山路傾倒的3層樓建物進行拆除作業，預計今晚完成。

副指揮官、內政部政務次長花敬群表示，花蓮赤科山、六十石山因道路受損，造成上山遊客滯留山區，經積極搶修道路後，今天中午已經疏散完畢。

花敬群指出，這次災情統計，截至目前為止，共造成1死、164傷，中央災害應變中心持續維持一級開設運作，並調度國軍、警消等搜救人員計2265人和130輛車前往救災，並與地方政府保持聯繫，積極協助各項救災工作。

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他表示，這次地震造成東部地區多處重要橋梁（玉里大橋、高寮大橋）及道路受損，嚴重影響交通及民眾生活，請儘速搶修並積極辦理重建事宜；另，台東農會儲米存槽及碾米場殼桶因地震倒塌受損，請農委會儘速協助災後復原作業。

針對震後建物結構安全問題，花敬群說，請內政部營建署協助地方政府針對傾斜建築物進行後續鑑定作業；至於東部地區鐵路軌道設施受損，應使用類火車方式進行交通調度；教育部也要針對各縣市受損校舍積極協助修繕、校舍補強及學生輔導等事項。（編輯：屈享平）1110919