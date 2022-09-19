花蓮春日國小連通走廊震塌 蘇貞昌視察災後復原

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）台東強震造成多所學校受損，其中花蓮縣玉里鎮春日國小連通2棟大樓走廊倒塌，行政院院長蘇貞昌、教育部部長潘文忠與國教署署長彭富源，今天親赴現場視察，提供災後復原協助。

據教育部今天發布的新聞稿指出，春日國小連通走廊受地震影響倒塌，通廊連結風雨教室有一柱子因通廊倒塌而受損；另一側教學大樓則是有水管破裂、天花板輕鋼架掉落情形。

經教育處及學校請技師進行評估，風雨教室及教學大樓並無結構受損，學校已展開校園整理及復原，預計於本週完成，這週課程則改採線上教學，蘇貞昌也特別要求學校在學生回校上課前，再檢查校園每一處，確保在動線變化、機具進入、施工時，全校所有老師及學生安全。

潘文忠與彭富源也到玉里高中及樂合國小視察，其中玉里高中受到斷層帶影響，地面及牆面有多處龜裂情形、部分圍牆倒塌、連接走廊有裂縫；至於樂合國小，受損情況包括多處地面裂開、五年級教室裂縫等，學校初部評估沒有立即性危險，後續由專業技師到校進行判斷。

除花蓮縣，台東縣也有多所學校受地震影響，需進行復原，潘文忠指示國教署協助花蓮縣政府、台東縣政府緊急搶修復原所需經費，考量多項復建工程經費尚在評估作業中，將於今天先行核定花東縣市各新台幣500萬元，由地方政府統籌運用。

上述這筆錢可用於校園水、電、通訊、安全評估等緊急復原工作，以協助學校儘速恢復校園正常運作。如果前述的緊急復原經費不足，可再報請教育部協助，教育部將力求給師生安全的學習環境，以保障師生就學權益。

至於部分災損較為嚴重，需要後續重建經費者，則將透過行政院工程會「災後復建工程」專案、教育部及地方政府災害準備金共同協助，教育部後續將配合行政院工程會採從速從寬審查。潘文忠表示，將邀請專業技師團隊協助評估，確保及維護校舍及學校師生的安全。1110919