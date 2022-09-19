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花東地震 產險業預估災損金額1600萬元

2022/9/19 17:47
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（中央社記者謝方娪台北19日電）花東地區強震釀災，根據金管會保險局資料，橋梁及店家投保商業地震險共計11件，由7家產險公司承保，產險業預估此次災損金額約新台幣1600萬元。

台東18日下午發生芮氏規模6.8地震，至今餘震未歇。金管會保險局公布，財產保險方面，橋梁及店家投保商業地震險總計11件、由7家產險公司承保，預估災損金額約1600萬元；目前尚未查到有投保住宅基本保險的案件。

至於人身保險方面，身故及傷害者總計2人，為壽險公司保戶，投保資料仍在查證中。

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針對近日地震頻繁，金管會主委黃天牧今天出席活動受訪時強調將緊盯3件事，第一，注意保險公司後續理賠；第二，注意金融機構要能持續營運；第三，確保金管會督導的關鍵基礎設施安全無虞。

黃天牧指出，在仍可能發生餘震的情況下，將特別注意金融機構及關鍵基礎設施持續營運問題，關鍵基礎設施包含證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所等；至於因地震產生的災損，涉及保險公司部分，將督導保險公司進行關懷及理賠。（編輯：張均懋）1110919

黃天牧
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