花東強震釀災 壽險業祭保費緩繳及傷亡慰問金

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（中央社記者謝方娪、潘姿羽台北19日電）花東強震釀災情，各家壽險業陸續宣布啟動保戶關懷措施，提供續期保費緩繳、保單借款利息緩繳或免收等服務；其中，南山人壽及元大人壽均有提供傷亡保戶慰問金。

針對花東地震受災保戶，全球人壽啟動天然災害保戶關懷計劃，即時掌握各地受災狀況，提供受災保戶快速理賠、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月及申請補發保單免收工本費等共4大服務。

全球人壽指出，應繳保費區間落在今年9月1日起至今年11月30日的保單，受災保戶即日起經申請可緩繳續期保費3個月，應繳利息區間為今年9月1日起至2023年2月28日的保單，受災保戶即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。

安聯人壽表示，成立快速理賠通報窗口，主動聯絡受災保戶並提供快速理賠方案，若保戶不幸受傷需辦理理賠，可先以相關證明書送件，安聯人壽將優先給付，其餘申請理賠所需文件及手續可後補。

安聯人壽並宣布，若在災害發生前已有保單借款，且保單聯絡地址或戶籍地址符合政府單位公告災區範圍的安聯人壽受災保戶，在災害發生日起1年內，可申請保單借款展延6個月，展延期間免收利息。

此外，安聯人壽說明，若受災保戶保險費應繳日在8至10月分，只要在今年10月31日前提出申請，即自應繳日起緩繳3個月；若受災保戶保單已進入催告，寬限期間將延長3個月。若受災保戶因本次災害導致保單毀損或遺失，可在本次災害發生日起3個月內申請保險單補發，免收補發工本費。

針對花東地震災情，元大人壽啟動6大關懷服務措施，包含主動理賠服務、緩繳續期保費3個月、保險單借款免收利息、保險單借款利息展延、補發保險單免收工本費及保戶諮詢服務。

元大人壽說明，受災保戶經確認保險事故後，公司將立即主動迅速處理理賠給付相關事宜，申辦理賠所需檢附文件均得日後再行補齊；對於受傷保戶，經確認住院天數後，日額型醫療給付申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補齊。

至於傷亡保戶慰問金，元大人壽表示，身故保戶每人新台幣10萬元，受傷保戶依傷情每人5000元至5萬元。

保誠人壽啟動6大保戶關懷服務，包含保險費緩繳、免費補發保單、新貸戶自借款撥款日起免收6個月保單借款利息、舊貸戶自展延生效日起免收6個月保單借款利息、舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金3個月及快速理賠等服務。

保誠人壽說明，凡收費地址為災區的受災保戶，可填寫申請書或透過業務通路、客服專線提出申請，即可將保費緩繳期限延長至應繳日起算6個月。

南山人壽成立「台東地震事故關懷指揮中心」啟動關懷措施，並提供傷亡慰問金、安家補償慰問金、保單借款紓困、房貸紓困、緩繳保費、理賠及免費補發保單等服務。

南山人壽指出，針對不幸身故保戶，每人提供10萬元慰問金，非保戶每人5萬元慰問金；針對入住加護病房保戶，提供每人6萬元慰問金，非保戶每人3萬元慰問金；針對入住一般病房保戶，提供每人2萬元慰問金，非保戶每人1萬元慰問金。

另在安家補償慰問金方面，南山人壽說明，將針對受災戶，提供每戶5萬元慰問金。（編輯：林克倫）1110919