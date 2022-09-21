外籍女大生命案梁育誌判死 二審決送鑑定暫不開庭

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（中央社記者洪學廣高雄21日電）長榮大學外籍女大生命案，凶嫌梁育誌一審遭認無教化可能判死；但其辯護律師認為橋頭地院未在量刑前作社會調查，因此高雄高分院合議庭決將他送有關鑑定，近期暫不開庭。

梁育誌辯護律師接受媒體聯訪表示，在一審判決前曾向橋頭地方法院提出量刑前社會調查，希望針對刑法57條第5、6、7款進行釐清，但合議庭認為已依刑法19條審酌，因此並未採納，未將他送調查。

辯護律師指出，近期最後一次在高雄高分院開庭時，依最高法院實務見解，處極刑案件應送量刑前社會調查，一審未做就認定他無教化可能判處死刑，恐有證據不完備情況。

為此，二審合議庭開庭後針對律師抗辯情形考量，決定將他送有關鑑定，針對梁育誌品行、智識程度與被害人關係等，由醫師、律師等多人進行調查，預計等調查結果出爐後，再另行開庭。

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全案起於長榮大學馬來西亞籍女大生民國109年10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭梁育誌用繩索勒住頸部並強拉上車，女大生死亡後遺體遭棄置高雄市阿蓮區山區。

女大生家屬跨海委託中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成於109年11月2日提出訴訟，包括死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償；同年12月橋頭地檢署偵結，以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴。橋頭地方法院今年3月18日判處死刑。（編輯：陳仁華）1110921