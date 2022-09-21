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花蓮1里長參選人免費洗車涉賄選 3萬元交保

2022/9/21 13:47
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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮鳳林鎮許姓里參選人涉嫌以免費洗車行賄，遭檢方傳訊調查，昨天以新台幣3萬元交保，這起案件是年底九合一舉選，花蓮第一起執行搜索的查賄案。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在臉書社群刊登提供「免費洗車」的勞務方式，請求選民投票支持，檢察官陳宗賢指揮花蓮縣調查站、花蓮鳳林警分局等單位，昨天持搜索票至許姓里長參選人住處執行搜索，並通知許姓里長參選人、可疑受賄民眾共5人到案說明。

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花蓮地檢署指出，案經檢察官訊問後，認為許姓里長參選人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項行求期約不正利益犯罪嫌疑重大，有羈押原因，但無羈押必要，諭知具保3萬元。

花蓮地檢署主檢林俊廷今天接受媒體聯訪指出，這是今年年底基層選舉花蓮第一起執行搜索的查賄案，呼籲參選人應以公平、公正的方式從事競選活動，會持續嚴正查緝任何型態的賄選行為。（編輯：卞金峰）1110921

林俊廷
赴柬打工死亡家屬盼真相 檢警追查相關涉案人士 花蓮農地非法堆置廚餘 縣府委外業者羈押禁見
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