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高雄越南美甲師變身整形密醫 臉書直播手術遭查獲

2022/9/22 12:51（9/22 13:51 更新）
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高雄越南潘姓外配擁有美甲、美睫及紋繡證書，但她卻從事整形密醫行為，還用臉書直播醫美手術過程吸引同鄉，高雄市專勤隊歷經3個多月調查蒐證、前往搜索，拘提嫌疑人到案，查扣醫美整形相關證物，全案將依違反醫師法等規定移送高雄地檢署偵辦。（移民署南區事務大隊高雄市專勤隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月22日
高雄越南潘姓外配擁有美甲、美睫及紋繡證書，但她卻從事整形密醫行為，還用臉書直播醫美手術過程吸引同鄉，高雄市專勤隊歷經3個多月調查蒐證、前往搜索，拘提嫌疑人到案，查扣醫美整形相關證物，全案將依違反醫師法等規定移送高雄地檢署偵辦。（移民署南區事務大隊高雄市專勤隊提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月22日
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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄越南潘姓外配擁有美甲、美睫及紋繡證書，但她卻從事整形密醫行為，還利用臉書直播醫美手術過程吸引同鄉，生意好到要找姪女幫忙，移民署前往查獲帶回2人，全案依違反醫師法等送辦。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊今天發布新聞稿指出，專勤隊日前接獲情資小港區一名越南配偶經營的美甲美睫店，疑似非法從事整形密醫行為，還利用臉書（Facebook）社群直播醫美手術過程，吸引許多同鄉外配及移工慕名前往預約整形服務。

高雄市專勤隊歷經3個多月調查蒐證，經報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，近日會同科技偵查隊與高雄市政府衛生局合組專案小組前往搜索，拘提嫌疑人到案，查扣高達59項、共1132件醫美整形相關證物，全案將依違反醫師法等規定移送高雄地檢署偵辦。

專勤隊調查，主嫌越南裔潘女嫁來台灣後在小港經營美甲美睫店，擁有美甲、美睫及紋繡專業證書，但她卻在約1年前創建臉書粉絲專頁，並以越南文直播醫美手術過程，或張貼整形前後對照圖等，疑「掛羊頭賣狗肉」吸引同鄉上門做整形醫美服務。

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專案小組前往搜索時，現場查扣數量可觀注射針頭、手術刀片、麻醉藥劑、肉毒桿菌素及牙齒美白儀器等，且潘女疑因生意太好人手不足，還找來同樣從越南結婚來台的阮姓姪女一起從事整形工作；其中阮女甚至僅學習操作牙齒美白儀器1天，即上場為客人服務。

高市專勤隊長趙志成表示，愛美是天性，現代人對於醫美療程接受度大幅提升，但若在非法診所執行麻醉及醫美等手術，不但可能面臨手術失敗求助無門風險，過程中若身體出現麻醉不適情形，還可能有生命危險，呼籲新住民及移工朋友們尋求美容醫學療程時，切勿聽信同鄉不實推銷，應慎選合格醫療院所及專業醫師諮詢協助，以降低醫療風險。（編輯：陳仁華）1110922

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