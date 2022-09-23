以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢 警逮16人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北23日電）何姓男子等16人以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢，金額達新台幣上億元，刑事局循線逮人送辦，查出詐騙集團以投資加密貨幣等騙民眾，5人受害，財損達2900萬元，將持續溯源。

刑事局今天召開記者會，電信偵查大隊副大隊長游文勝表示，4月間接獲民眾報案，因投資加密貨幣、股票遭騙，組專案小組調查。

警方指出，被害人透過網路社群平台發現訊息，事後加入群組，歹徒宣稱有高額利潤、無風險的投資股票、加密貨幣管道，但要下載APP程式，民眾一開始可拿到獲利金約30萬元，事後加碼想取獲利，才發現平台程式關閉。

警方統計，今年一月至3月，共5人上當，年紀介於40歲、50歲，總財損金額約2900萬元，其中一人，遭騙金額約1800萬元。

警方掌握線索向上溯源，發現31歲何姓男子為首集團替詐騙集團洗錢，布線查緝，得知何男等16人分別在高雄市等處設洗錢機房。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方查出，何姓男子等人取得詐騙金額後，就匯入指定金融帳戶，先以人頭資料申請非法小型加密貨幣交易平台會員，再以贓款購買大批虛擬貨幣泰達幣（USDT）點數卡，事後兌換洗錢，初估3月至6月，洗錢達上億元。

警方循線逮捕何姓男子等16人，查獲筆電、泰達幣點數卡等物。警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把何男移送高雄地檢署偵辦，將持續追查背後詐騙集團。刑事局呼籲，遇詐騙可撥165專線諮詢或立即報警。（編輯：張銘坤）1110923