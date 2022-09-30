詐團假冒台東市長名用LINE行騙 退休警里長識破

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（中央社記者盧太城台東縣30日電）詐騙集團冒用台東市長張國洲頭貼與姓名，開設LINE假帳號行騙，未料詐騙到曾擔任過刑警的里長林金寶，被林金寶套出行騙帳戶和相關訊息，並向警方報案。

詐騙橫行，張國洲的姓名及照片遭到詐騙集團冒用，開設LINE帳號後，向台東市20多名里長和市民行騙，金額從新台幣20萬元到50萬元，不少人接到電話都嚇了一大跳；不過詐騙集團卻踢到鐵板，向退休刑警的里長行騙，被套出行騙帳戶和相關訊息。

台東縣警察局發布新聞稿表示，近期發生詐騙集團以張國洲名字及照片來行騙台東市里長，經里長致電詢問市長辦公室求證才知道LINE暱稱遭到冒用，由市長秘書代為向警局報案。

警方調查，冒用的LINE帳號均以借款等詐術施以行騙，如「請里長協助匯款，市長會以現金方式歸還」等方式誘騙里長，並提供詐騙帳戶供里長轉帳，所幸里長警覺性夠高才沒被詐騙。

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張國洲接受中央社記者訪問表示，他不會使用LINE或簡訊方式向市民借錢，如果有收到類似訊息可以先行向市長辦公室或警察單位查證，以免市民荷包失血。

台東警察局台東分局長李益杰表示，有關冒用部分台東警察分局會全力偵辦，查緝不法，並呼籲民眾，近期正值選舉期間，如收到以候選人名義的借款訊息務必提高警覺，切勿輕信，並可撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免受騙。（編輯：謝雅竹）1110930