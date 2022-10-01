台61線強鹼液漏濺傷3人 警方追查肇事車輛最高可罰300萬元

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台61線北上32公里處有強鹼性物質洩漏在路面，造成3名經過的自行車騎士被噴濺受傷，相關單位進行路面清理，並追查肇事車輛。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 111年10月1日

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（中央社記者葉臻桃園1日電）桃園大園區台61線北上32公里處，今天上午被發現有強鹼性物質洩漏在路面，造成3名經過的自行車騎士被噴濺受傷。相關單位表示，路面清理中，肇事車輛待查，最高可罰300萬元。

桃園市政府消防局向中央社表示，上午約7時接獲報案，台61線平面北上32至31公里處，車道上布滿腐蝕性化學液體，救災人員到場後立即做酸鹼性試紙測試，確認液體為強鹼，現場由化學車、消防車進行警戒。

消防局表示，經現場勘查，橋上高架段北上32.4公里處有強鹼洩漏約1公里；有3名自行車騎士，包括56歲戴姓男子、33歲張姓女子及63歲黃姓男子，經過時被輪胎噴濺到液體、感到刺痛，由救護人員送醫，傷勢無大礙。

桃園市政府環保局向中央社表示，腐蝕性液體檢測為強鹼性物質，環保署北區環境事故專業技術小組已在9時許到達現場進行處理，由毒災中心技術小組與公路總局第一區養護工程處中壢工務段進行後續處理。

環保局表示，目前尚不知道洩漏液體的肇事車輛，已由警方進行追查，後續將依違反水污法處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

桃園市政府警察局大園分局向中央社表示，由於該路段沒有監視器，目前擴大調閱其他路段的畫面進行釐清中。（編輯：李錫璋）1111001