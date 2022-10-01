彰化縣長王惠美遇酒醉男持鐮刀逼近 隨扈壓制維安暫不升級

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（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）彰化縣長王惠美昨天參加活動，遇一名酒醉黃姓男子持鐮刀靠近，隨扈請黃男放下，但黃男繼續走並揮舞，最後遭壓制。王惠美競總今天說，縣長感謝大家關心，維安強度暫不升級。

縣長王惠美昨天晚間前往鹿港鎮山崙社區參加活動，正要離開時，一名55歲黃姓男子持鐮刀步行慢慢靠近，王惠美貼身隨扈發現異狀，請黃男放下鐮刀並暫時不要繼續接近，黃男不願配合，仍持刀走近，最後遭隨扈壓制，並由隨行祕書向彰化縣警察局鹿港分局報案。

鹿港分局透露，黃男與母親一起參加社區活動，由於兩人白天農忙，因此帶著鐮刀去活動現場，後來黃男母親喝醉，由鄰居、友人幫忙先送回家休息，黃男看見鐮刀忘記帶，拿著刀也要回家，恰好遇王惠美正要離開現場，隨扈因此請黃男放下刀械，但黃男拒絕配合。

警方指出，黃男自述威士忌「喝兩杯」，散場遇到王惠美隨扈仍往前走，並有揮鐮刀動作，隨扈壓制過程造成黃男手、腳輕微擦傷，警方請救護車送醫，但黃男拒絕，最後協請救護人員到派出所為黃男包紮，全案今天依涉犯妨害公務等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦。

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對於王惠美當時是否受到驚嚇、維安是否升級，彰化縣政府新聞處長李俊德表示完全不清楚狀況，並推稱昨晚屬競選行程，請詢問競選總部；王惠美競選總部今天回應中央社記者表示，王惠美感謝各界關心，警方與隨扈處置得宜，目前沒考慮升高維安強度。

鹿港鎮山崙里長吳順和今天透過臉書（Facebook）表示，當事人推輪椅與母親到重陽會場，因多喝了點，散場時由理事長及鄰居先幫忙送母親回家，兒子黃男把割草鐮刀拿起時，恰巧縣長座車駛抵，隨扈發現馬上請黃男收起鐮刀，當事人因為酒醉發生誤會事件。（編輯：黃世雅）1111001