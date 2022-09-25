王惠美競總：縣政漸入佳境 縣長滿意度10年最佳

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（中央社記者蕭博陽彰化縣25日電）副總統賴清德今天到彰化縣輔選指出人口流失、縣長應換更好的人。對此，彰化縣長王惠美競總表示，縣府團隊用心與努力漸入佳境，今年縣長滿意度也創彰化縣10年最佳成績。

副總統賴清德今天到彰化縣輔選民進黨彰化縣長參選人黃秀芳、和美鎮長參選人尤瑞春、員林市長參選人陳秋蓉，賴副總統致詞指出，彰化人口流失、雜誌調查排行名列後段班，及發生葉家三兄弟餓成皮包骨、和美小兄妹因癌父過世，家中被斷水斷電的事件，代表縣政府、和美鎮公所做得不夠，縣長、鎮長應換更好的人。

對此，彰化縣長王惠美競選總部下午發布訊息表示，人口流失是全國問題，由於民進黨中央執政無能，導致物價通膨、低薪高房價，也讓少子化成為國安議題，且據統計是屏東縣、嘉義縣人口流失最嚴重。

有關未能升格直轄市，王惠美競總指出，真正導致彰化縣無望升格是因民進黨的府、院、黨傾全力，為當時新竹市長林智堅量身打造新竹縣市合併升格，因民意強烈反彈，強度關山不成，就拉彰化縣陪榜，賴副總統竟好意思將彰化升格失利，以人口不足甩鍋給縣府。

競總表示，賴副總統也顯然不了解社會安全網真正含義，光靠中央及地方政府的力量有限，要編織綿密的安全網，需要地方村里長及善心人士發揮「雞婆心」，賴副總統用「和美三兄弟」個案來批評地方政府，有失副總統高度，也讓募款欠佳的社福團體情何以堪。

王惠美競選總部表示，縣府團隊3年多來的用心與努力，已漸入佳境、越來越好，今年「遠見雜誌」縣市長施政滿意度調查，獲得約7成縣民肯定，已創下彰化縣10年來最佳成績。（編輯：李錫璋）1110925