攻防選戰議題 王惠美從政28年首聘競總發言人

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（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）彰化縣長王惠美競選連任總部今天公布發言人為張建豐，這是王惠美從政28年首次設立發言人，競總幕僚透露，有些議題畢竟偏向選戰攻防，為區隔縣政運作，王惠美才會設發言人。

國民黨籍彰化縣長王惠美競選連任，面對民進黨彰化縣長參選人黃秀芳來勢洶洶，王惠美從政28年首次聘任競選總部發言人，由彰化縣農會總幹事張建豐出任，今天下午在競選總部正式亮相，張建豐表示，他發揮專長引導縣農會革新，與縣長王惠美施政理念不謀而合。

張建豐表示，不希望每到選舉，太多政治口水抹滅王惠美的努力成果，那些抹黑、烏賊戰術、騙票大撒幣的福利政策更讓人看不下去，他擔任競總第一發言人，首要之務就是捍衛王惠美上任後得來不易的成果，大力宣傳政績、未來願景，讓王惠美繼續專心打拚縣政。

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由於正值彰化縣議會定期會，王惠美未請假出席發言人公布記者會，她透過錄影表示，感謝年輕有為的縣農會總幹事張建豐先加入輔選團隊，又願意臨危受命站出來扛起發言人的重責大任，這是她從政28年首次設立發言人機制，也請張建豐面對媒體一定要好好說話。

根據王惠美競選總部資料，張建豐曾任員林果菜市場經理、副總經理，去年縣農會改選獲遴聘成為新任總幹事；張建豐表示，王惠美拚經濟讓產業界及青創者有感，未來積極開發產業園區、爭取交通建設，邁向老幼宜居、適合年輕人結婚生子工作的美好彰化。（編輯：謝雅竹）1110926