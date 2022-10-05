台東里長處理民宿噪音 遭退休警毆傷
（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東市豐原里長施學志處理民宿噪音糾紛，遭民宿老闆、退休員警毆傷，里民控告警方偵辦過程有疏失。台東縣警察局表示，傷害部分已依法處理，至於員警是否有疏失，調查中。
今天上午約20名台東市里長、市代表，以及縣議長吳秀華、縣議員陳銘風、王文怡等人前往台東市公所表達譴責暴力、聲援為民服務被毆傷的施學志。
台東市里長聯誼會發布聲明稿表示，施學志接獲民眾陳情，里內民宿業者深夜歡唱造成噪音，嚴重影響附近居民安寧，於是前往了解，到達現場卻遭民宿業者勒頸摔倒，並壓制在地揮拳重毆，致他身體多處受傷，雙腳無法行動，聯誼會深覺痛心，全力聲援，譴責暴力。
聯誼會長、知本里長馬捷表示，里長處理里民間糾紛遭受暴力的威脅和對待，對基層里長心裡上都有陰影，甚至出去處理事情時都有恐懼的心理，所以除了拒絕、譴責暴力外也希望大家更有包容的心、更有法治的觀念。
建農里長林金寶表示，村里長是無給職，僅有村里事務補助費，工作包山包海，大小事務都由里長排解，包括里內建設爭取、與各級政府協商政策及施政方針，都有里長的身影。今天里長出面排解糾紛，受到暴力相對，里長的權益在那裡，選舉將至，選前候選人的安全更該注意，「我們拒絕暴力，更加譴責暴力」。
現場目睹施學志遭毆的王姓民眾表示，當時自己和里長以及施暴的民宿業者被帶回派出所處理時，讓他感覺警方有疏失。
台東縣警局發布新聞稿回應，豐里派出所1日晚上10時許接獲報案，在台東市中華路4段有民眾酒後衝突，經員警到場處理，因有妨害安寧情事，施姓與王姓民眾前往勸導，與黎姓屋主3人因故發生口角，進而產生肢體衝突。
警方表示，員警將雙方帶往派出所後，黎、王2人仍持續爭吵，警方為避免持續衝突，故將黎、王2人分別留置在所內不同的戒護區，並依傷害及妨害名譽等罪嫌偵辦。
有關民眾質疑其中一方未使用戒具部分，經調閱派出所內監錄影像，員警在實施逮捕後，雙方均有使用戒具，至於員警在偵辦過程中是否有其他疏失，由台東分局督察組深入調查中，如有疏失將依規定懲處。（編輯：黃世雅）1111005
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