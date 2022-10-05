台東里長處理民宿噪音 遭退休警毆傷

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台東縣議長吳秀華（前排左3）、議員陳銘風（前排左2）、王文怡（前排左1）及約20名台東市里長、市代表等5日上午前往台東市公所聲援為民服務被毆傷的台東市豐原里長施學志（前中，輪椅者），譴責暴力。中央社記者盧太城台東攝 111年10月5日

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（中央社記者盧太城台東縣5日電）台東市豐原里長施學志處理民宿噪音糾紛，遭民宿老闆、退休員警毆傷，里民控告警方偵辦過程有疏失。台東縣警察局表示，傷害部分已依法處理，至於員警是否有疏失，調查中。

今天上午約20名台東市里長、市代表，以及縣議長吳秀華、縣議員陳銘風、王文怡等人前往台東市公所表達譴責暴力、聲援為民服務被毆傷的施學志。

台東市里長聯誼會發布聲明稿表示，施學志接獲民眾陳情，里內民宿業者深夜歡唱造成噪音，嚴重影響附近居民安寧，於是前往了解，到達現場卻遭民宿業者勒頸摔倒，並壓制在地揮拳重毆，致他身體多處受傷，雙腳無法行動，聯誼會深覺痛心，全力聲援，譴責暴力。

聯誼會長、知本里長馬捷表示，里長處理里民間糾紛遭受暴力的威脅和對待，對基層里長心裡上都有陰影，甚至出去處理事情時都有恐懼的心理，所以除了拒絕、譴責暴力外也希望大家更有包容的心、更有法治的觀念。

建農里長林金寶表示，村里長是無給職，僅有村里事務補助費，工作包山包海，大小事務都由里長排解，包括里內建設爭取、與各級政府協商政策及施政方針，都有里長的身影。今天里長出面排解糾紛，受到暴力相對，里長的權益在那裡，選舉將至，選前候選人的安全更該注意，「我們拒絕暴力，更加譴責暴力」。

現場目睹施學志遭毆的王姓民眾表示，當時自己和里長以及施暴的民宿業者被帶回派出所處理時，讓他感覺警方有疏失。

台東縣警局發布新聞稿回應，豐里派出所1日晚上10時許接獲報案，在台東市中華路4段有民眾酒後衝突，經員警到場處理，因有妨害安寧情事，施姓與王姓民眾前往勸導，與黎姓屋主3人因故發生口角，進而產生肢體衝突。

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警方表示，員警將雙方帶往派出所後，黎、王2人仍持續爭吵，警方為避免持續衝突，故將黎、王2人分別留置在所內不同的戒護區，並依傷害及妨害名譽等罪嫌偵辦。

有關民眾質疑其中一方未使用戒具部分，經調閱派出所內監錄影像，員警在實施逮捕後，雙方均有使用戒具，至於員警在偵辦過程中是否有其他疏失，由台東分局督察組深入調查中，如有疏失將依規定懲處。（編輯：黃世雅）1111005