男子駕車撞檳榔攤又持雙刀鬧警局 遭電擊制伏

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣通霄鎮1名呂姓男子懷疑遭人監視，駕車衝撞鎮內一處檳榔攤後，又持2把菜刀前往派出所對值班員警揮舞、咆哮，經警方勸戒不聽，當場遭眾多員警射擊電擊槍及噴辣椒水制伏。

苗栗縣警察局通霄分局副分局長蔡其宏今天接受媒體訪問表示，這起事件發生在昨天傍晚近6時許，呂姓男子因懷疑鎮上1間檳榔攤負責人暗中監視、想加害他，於是駕駛自己的賓士轎車衝撞檳榔攤，現場未造成人員傷亡。

蔡其宏指出，呂男棄車後，直接竊取檳榔攤機車返回住處拿取2把菜刀，隨後又騎車前往通霄派出所，下車衝入值班台前揮舞刀械，揚言自殘，並對值班員警吆喝咆哮；值班員警及偵查隊員警趕緊以警棍、盾牌、電擊槍與呂男對峙，勸他放下手中刀械。

警方表示，呂男不聽勸戒，並情緒失控走向員警揮舞菜刀，員警見危機狀況升高，立即朝呂男射擊電擊槍及噴辣椒噴霧。

警方說，呂男當場倒地遭制伏並逮捕上銬，因遭電擊及噴辣椒噴霧不適且情緒激動，先將其戒護送醫治療，再帶回所內製作筆錄，全案依刑法毀損、竊盜、妨害公務罪現行犯逮捕，移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1111005