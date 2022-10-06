南開科大校園衝突 尋仇學生臉反遭美工刀割傷

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）南開科技大學今天發生校園流血衝突，幾名五專部學生疑因走路擦撞起口角，學長率眾到學弟教室尋仇，學弟持美工刀反擊，割傷一名男學生臉部，幸無大礙，校方已請雙方家長到校處理並啟動校安通報機制。

位於南投縣草屯鎮的南開科技大學今天下午發生校園暴力衝突，五專部一、二年級幾名男學生疑因上午走路擦撞起口角而積怨，學長不滿，下午率眾到學弟教室尋仇，雙方再起爭執，由於學弟1人面對約4名學長圍攻，拿出美工刀反擊，造成1名學長臉部遭割傷。

根據網路社群流傳畫面，學長進教室找一名黑衣學生尋仇，甚至要其他學生「全部都出去」，一旁不斷有同夥叫囂鼓譟「衝他啦」、「打下去」，但黑衣學生仍坐在椅子不理會，接著一名白衣學生從後方用手勒黑衣學生脖子往後拖拉，黑衣生突然持美工刀揮向白衣生。

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白衣生臉部流血，其他尋仇學生則是落荒而逃，並躲進旁邊另一間教室，此時，遭欺負的黑衣學生殺紅眼，追擊過去並猛踹教室門，尋仇方一名錄影學生則是嚇得只敢說「報警」等言語，不久後便中斷錄影。

南開科大表示，雙方都是五專部學生，應該都未成年，防衛學生就讀五專一年級，遭刀割傷學生應是就讀五專二年級，雙方因走路碰撞起口角，不清楚是否早有積怨，校方協助受傷學生就醫，所幸無大礙，事後請學生雙方家長到校處理並啟動校安通報機制。（編輯：陳仁華）1111006