警政署查賄制暴 全國賄選案共移送11件46人

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）九合一選舉投票日即將到來，根據警政署刑事局最新統計顯示，全國警方移送各類賄選案共計11件、46人，將持續積極查賄制暴，並提供檢舉獎金最高達1000萬元，以淨化選風。

刑事局今天發布新聞稿表示，為強化今年地方公職人員選舉查察作為，已通令各直轄市、縣（市）政府警察局，由局長每週召開「選舉查賄制暴檢討會議」，就查賄制暴工作檢視執行情形，滾動修正選舉查察策略，以宣示查賄制暴決心。

截至10月5日止的最新統計資料顯示，全國各警察機關移送各類賄選案共計11件、46人，其中現金買票1件、2人，禮品賄選8件、42人，其他賄選為2件、2人。

刑事局表示，隨著11月26日投開票日將至，選戰進入白熱化階段，不同層級參選人間結盟買票行為傳聞不斷，為落實主官幹部勤走動和鼓勵第一線員警掌握情資、嚴查賄選，警政署長黃明昭日前已率刑事局長李西河南下與苗栗縣警察局舉行高層查賄督導座談，並指派6名警政委員持續至各警局加強督導查賄作為。

同時，10月7日再特別指派刑事局副局長及專責支援查緝單位人員二度前往苗栗地區，除與苗栗縣警察局刑警大隊深入研商具體查賄作法外，也拜會苗栗地檢署取得共識，攜手全力查察賄選、防制暴力。

刑事局指出，這次選舉除秉持往年查賄作法外，特別再由警政委員分區督導，並由刑事局副局長進行重點區域訪視，要求各縣市警察局全力投入查賄，務求淨化選風。

另，至11月26日投開票日止，將鎖定涉嫌賄選的縣市長參選人，責由刑事局專責單位，持續嚴密情蒐，加強查賄。

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刑事局強調，在選舉最後階段，檢警機關將密切合作，全力查緝各類賄選、掃蕩不法金流及選舉賭盤案件，且絕不容許黑道幫派以暴力不法手段，或隱身特定政黨、團體介入選舉。

為呼籲民眾勇於檢舉賄選，刑事局指出，各級參選人檢舉獎金分別為直轄市長新台幣1000萬元、直轄市議員或縣市長為500萬元、縣市議員為200萬元，以及鄉鎮市長、代表、村里長、樁腳為50萬元，鼓勵全民一同淨化選風，營造公平選舉環境。（編輯：張銘坤）1111009