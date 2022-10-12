男子拒酒測被罰18萬 不繳罰鍰百萬土地被查封

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住在彰化縣芳苑鄉的洪姓男子騎機車拒絕接受酒測被裁罰新台幣18萬元，洪男置之不理，案件移送行政執行署彰化分署，洪男接到通知還是不繳罰鍰，名下超過百萬元土地被查封。（彰化分署提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年10月12日

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（中央社記者吳哲豪彰化12日電）67歲洪男騎機車時拒絕接受酒測被裁罰18萬元，洪男置之不理，案件移送行政執行署彰化分署，洪男接到通知還是不繳罰鍰，名下超過百萬元土地被查封，洪男發現得不償失繳清罰鍰。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞指出，住在彰化芳苑鄉的洪男，去年5月騎機車行經芳苑鄉芳草路時被員警攔檢，洪男拒絕接受酒測挨罰，彰化監理站吊銷洪男駕照並裁罰新台幣18萬元。

洪男收到罰單後置之不理，彰化監理站將案件移送行政執行署彰化分署，彰化分署通知洪男繳清罰鍰，洪男仍拒繳。

彰化分署查出洪男名下有2筆繼承取得的耕地，面積約422坪，公告現值超過百萬元，於是先囑託地政機關辦理查封登記，另指派書記官至耕地張貼封條，隨後前往洪男住處當場勸說繳清罰鍰。

洪男聽到耕地被查封，如不繳罰鍰還可能會被拍賣得不償失，隔天趕緊購買郵政匯票寄交彰化監理站，清償罰鍰18萬元，避免土地被拍賣的命運。（編輯：黃世雅）1111012