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高檔餐廳鴨肝假冒鵝肝 主廚逆轉判無罪

2022/10/13 16:42
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（中央社記者洪學廣高雄13日電）高雄鼓山一間高檔鐵板燒餐廳以鴨肝假冒鵝肝料理販售，盧姓男子用餐完發現報警提告，餐廳洪姓主廚原被認定詐欺共犯判刑4月，高雄高分院逆轉改認罪證不足，判決無罪。

洪男出庭時表示，按照公司內部流程，廚師只負責確認外場所點菜單是否正確，且他只是員工，不是老闆，案發當天不認識盧姓夫妻，也沒印象曾為2人烹調，更沒參與菜單設計，怎麼會是詐欺共犯。

高雄高分院法官審理後認為，餐廳李姓負責人（已遭依詐欺罪判刑5月，可易科罰金確定），洪男只是廚師之一，並未身兼行政、管理職，也未參與菜單設計跟決策；且依據餐廳前員工貼文內容可知，當餐廳老闆決定用鴨肝混淆時，洪男就曾強烈抗議。

合議庭綜合相關事證後認定，洪男在案發當天並未替盧姓夫婦烹調，也沒有和李姓負責人共同以鴨肝假冒鵝肝之意，據此逆轉改判洪男無罪，全案可上訴。

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高雄高分院判決指出，盧姓夫婦民國105年9月間前往高雄鼓山區一間高檔鐵板燒餐廳用餐，並花了新台幣7216元點了「法國鵝肝海陸套餐」及「深海龍蝦套餐」，但盧男事後卻在網路發現餐廳前員工爆料，指餐廳以鴨肝假冒鵝肝，因此憤而報警提告詐欺罪。

洪男遭高雄地檢署起訴後，高雄地方法院一審認定洪男為詐欺共犯，並依詐欺等罪判處有期徒刑4個月。（編輯：謝雅竹）1111013

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