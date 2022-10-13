高鐵台中站搶案1嫌落網 警方共組專案小組追緝主嫌

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高鐵台中站12日晚間發生搶案，蘇姓男子在進行虛擬貨幣交易時遭搶走新台幣近200萬元，警方獲報到場逮捕涉案黃姓男子（中）並帶回警局偵辦釐清案情，但另名主嫌目前仍在逃，警方積極擴大追查偵辦中。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 111年10月13日

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（中央社記者蘇木春台中13日電）高鐵台中站昨天晚間發生搶案，蘇姓男子在進行虛擬貨幣交易時，被搶走新台幣近200萬元，警方獲報逮捕在場的黃姓共犯，另有主嫌在逃，警方已共組專案小組追緝。

鐵路警察局台中分局今天告訴中央社記者，12日晚間7時多接獲民眾報案指出，高鐵台中站2樓大廳疑有搶案發生，台中分局新烏日分駐所立即調派警力到場，並逮捕在場的黃姓嫌疑人。

警方初步調查，被害人蘇男在網路上與賣家相約，12日晚間在高鐵台中站交易虛擬貨幣，蘇男當天自北部搭乘高鐵南下，與賣家約定在高鐵台中站與台鐵新烏日站共構的2樓大廳交易。

雙方交易過程中，蘇男與對方發生爭執，賣家突然將蘇男裝有191萬元現金的提袋搶走後逃逸，警方到場時只剩下與賣家同夥的黃男在場，並將黃男帶回警局偵辦釐清案情。

警方調閱監視器發現，主嫌搶走現金後開車逃逸，黃男則向警方供稱雙方僅是買賣糾紛，警方已成立專案小組擴大追查偵辦。

案發後民進黨台中市議員陳世凱在臉書（Facebook）發文表示，台中市再度驚傳街頭搶劫百萬元，批評台中市長盧秀燕、警察局壓了一天一夜的訊息，台中的治安問題何時才有解？

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台中市警察局透過文字稿表示，搶案經查案發地為台中高鐵站站區內，依「內政部警政署鐵路警察局與各級警察機關權責劃分及工作聯繫要點」，本案為高鐵站區內刑事案件，管轄機關為內政部警政署鐵路警察局台中分局。

市警局表示，警方於昨天第一時間即主動派員協助鐵路警察局台中分局共組專案小組積極偵辦，案件雖非台中市警局轄區，仍將持續秉持保障市民安全立場，全力守護台中市。（編輯：陳仁華）1111013