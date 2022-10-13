更多編輯台推薦新聞：
看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球
國際

看懂美晶片禁令衝擊 供應商人才技術撤離中國 影響估遍及全球

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣
生活

國門解封全球首發團凌晨抵台 旅客：很喜歡台灣

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
生活

泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

全聯新北128賣場播反賄選影片 蔡清祥致謝

2022/10/13 19:13（10/13 19:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北地檢署積極推動反賄選宣導活動，法務部長蔡清祥（坐者右4）13日出席記者會，和與會來賓一同比讚留影。中央社記者王鴻國攝 111年10月13日
新北地檢署積極推動反賄選宣導活動，法務部長蔡清祥（坐者右4）13日出席記者會，和與會來賓一同比讚留影。中央社記者王鴻國攝 111年10月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北13日電）法務部長蔡清祥今天頒感謝狀給全聯實業股份有限公司總經理蔡篤昌，感謝全聯新北128個賣場播放台灣新北地方檢察署自製反賄選影片，積極守護下一代。

蔡清祥在檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝等陪同下於全聯門市舉辦記者會，感謝全聯努力配合反賄選。

蔡清祥表示，希望全民一起反賄選，預防重於事後偵辦，反賄選才能守護台灣民主自由，珍惜目前擁有的一切，讓公平公正選舉順利進行。

記者會還發表檢察官陳漢章編劇、出資，找妻子及親友合力製作完成的反賄選宣導影片。影片中說明，如果知道賄選消息，要如何蒐集證據，並撥檢舉專線0800024099，全都匿名保護，不必擔心個人資料外流。（編輯：李明宗）1111013

全聯福利中心在新北市128處賣場協助播放新北地檢署反賄選影片，13日由總經理蔡篤昌（右）代表收下法務部長蔡清祥（左）頒贈感謝狀。中央社記者王鴻國攝 111年10月13日
全聯福利中心在新北市128處賣場協助播放新北地檢署反賄選影片，13日由總經理蔡篤昌（右）代表收下法務部長蔡清祥（左）頒贈感謝狀。中央社記者王鴻國攝 111年10月13日
蔡清祥
查賄標準 蔡清祥：30元界定僅限文宣品 文宣茶水餐飲是否涉賄選 最高檢：視具體案件而定
邢泰釗
雲林選舉座談 陳明堂：查賄不是體力活、是技術活 檢察總長邢泰釗澎湖視導 親授查緝賄選策略
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族