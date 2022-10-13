全聯新北128賣場播反賄選影片 蔡清祥致謝
2022/10/13 19:13（10/13 19:21 更新）
新北地檢署積極推動反賄選宣導活動，法務部長蔡清祥（坐者右4）13日出席記者會，和與會來賓一同比讚留影。中央社記者王鴻國攝 111年10月13日
（中央社記者王鴻國新北13日電）法務部長蔡清祥今天頒感謝狀給全聯實業股份有限公司總經理蔡篤昌，感謝全聯新北128個賣場播放台灣新北地方檢察署自製反賄選影片，積極守護下一代。
蔡清祥在檢察總長邢泰釗、台灣高等檢察署檢察長張斗輝等陪同下於全聯門市舉辦記者會，感謝全聯努力配合反賄選。
蔡清祥表示，希望全民一起反賄選，預防重於事後偵辦，反賄選才能守護台灣民主自由，珍惜目前擁有的一切，讓公平公正選舉順利進行。
記者會還發表檢察官陳漢章編劇、出資，找妻子及親友合力製作完成的反賄選宣導影片。影片中說明，如果知道賄選消息，要如何蒐集證據，並撥檢舉專線0800024099，全都匿名保護，不必擔心個人資料外流。（編輯：李明宗）1111013
全聯福利中心在新北市128處賣場協助播放新北地檢署反賄選影片，13日由總經理蔡篤昌（右）代表收下法務部長蔡清祥（左）頒贈感謝狀。中央社記者王鴻國攝 111年10月13日
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