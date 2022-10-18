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黃義交墜樓身亡 排除外力介入遺體發交家屬

2022/10/18 12:46（10/18 14:26 更新）
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（中央社記者劉世怡台北18日電）前立委黃義交17日墜樓送醫不治，享壽69歲。士林地檢署今天表示，檢察官完成相驗，排除外力介入，遺體發交家屬辦理後事。

台北市警消17日下午5時11分接獲內湖區文德路一處社區大樓保全通報，有一名男子墜樓且已無呼吸心跳，警消立即派員送三軍總醫院搶救，男子仍因傷重宣告不治。案發社區樓高11層，經查墜樓死者為住戶黃義交。

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黃義交是國際新聞特考出身，宋楚瑜省長時代擔任發言人，被喻為「傳真機」，可以完全反映宋楚瑜的意思；2012年連任立委失利後，時任台中市長胡志強邀他擔任台中市政府副秘書長，因健康因素就任前請辭，淡出政壇。（編輯：唐聲揚）1111018

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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