萬華槍擊案 各警察機關設掃黑專責隊打擊幫派

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（中央社記者劉建邦台北21日電）警政署今天表示，因幫派內鬨造成萬華槍擊案，引發社會關注，署長黃明昭指示各警察機關設掃黑專責隊，專門掃蕩幫派及黑槍，且已實施掃黑肅槍專案行動，逮捕竹聯幫等成員。

警政署刑事警察局召開記者會，出席記者會的局長李西河說，台北市萬華區19日發生幫派槍擊案，引發社會關注，署長黃明昭指示中央和地方警局立即成立掃黑專責隊，集中火力嚴辦及全面掃蕩幫派與槍械犯罪事件，各警察局已設掃黑專責隊，會以統一事權方式，專責深入偵蒐各地幫派活動不法事證，並透過第三方警政措施，壓縮幫派生存空間。

他指出，刑事局外勤偵查大隊也會針對特定幫派，成立掃黑專責小組，由中央與地方警局並肩合作模式，揪出幫派幕後首腦及刨除犯罪利益結構，並斷絕幫派不法利益來源。

此外，因應九合一選舉將屆，刑事局與台灣高等檢察署為防制幫派假借政黨名義或擁槍自重以暴力手段介入選舉，11日至18日實施全國性同步掃黑、肅槍專案行動。

刑事局表示，動員全國警力7148人執行掃黑肅槍專案，查獲犯嫌269人，包括竹聯幫、天道盟旗下組織及其他暴力犯罪組合等幹部與成員，掃蕩幫派活動處所1722處，查獲52把槍械、3處改槍場所、不法金流新台幣423萬餘元。

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刑事局指出，這次專案查獲包含中華統一促進黨前榮譽主席吳姓男子涉嫌在2月間以協調賭債為由，強押被害人至台中市的公司內，先叫小弟持棍棒毆打，再現身佯裝可協調，軟硬兼施，恐嚇被害人簽400萬元本票。吳男4月間曾穿著統促黨背心在大甲鎮瀾宮遶境時，企圖搶轎鬧事。

刑事局偵二大隊接獲情資，布線查緝多月，日前見時機成熟前往台中市、彰化縣等處，循線逮捕吳姓男子等6人到案，警詢後依恐嚇取財等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1111021