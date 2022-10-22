蔡清祥：法務部致力科技化 打造智慧辦案系統

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北22日電）法務部今天發布新聞稿表示，部長蔡清祥日前獲邀擔任東吳法商講座並專題演講，他指出，法務部竭力提升機關系統全面科技化、智慧化，強化科技偵查量能、打造智慧辦案系統。

法務部表示，東吳大學19日以東吳法商講座名義邀請蔡清祥以「科技巨流時代的法治人權守護者」為題進行專題演講，暢談如何在數位科技突破性發展的元宇宙時代，讓法律規範與時俱進，進而打造科技化的法務部。

新聞稿指出，蔡清祥從「科技偵查犯罪」、「智慧便民措施」、「進化社會安全網」、「嚴防科技犯罪」、「同步國際人權思潮」等5大主軸，分享推動司法科技的創新作為及具體成果。

蔡清祥希望讓各界了解，法務部身為法治守門人，在科技巨流的衝擊下並未置身事外，已做好數位轉型準備，檢察、調查、廉政、行政執行、矯正5大系統均以科技化的思維及方法推動業務，因應社會人民的需求。

蔡清祥在演講中提及，法務部竭力提升機關系統全面科技化、智慧化，強化科技偵查量能、打造智慧辦案系統，並致力於不同業務面向，利用創新科技整合相關資源，有效提升法律服務量能，拉近司法與人民的距離。

蔡清祥表示，面臨後疫情時代，科技創新漸漸取代傳統模式，例如監所視訊接見、檢察官遠距開庭，未來將持續推動數位人權的保障。

蔡清祥說，科技促使法律的規範與時俱進，法律的規範則引導科技往正向發展，法律與科技必須在人權的天平上相輔相成，這也是法務部邁向科技化的宗旨。（編輯：李錫璋）1111022