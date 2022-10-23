賭客稱遺失9萬元 基警清查尚無發現警察涉案

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）基隆警方日前破獲賭場，查扣賭資新台幣共15萬餘元帶回20人，一名賭客反映9萬元不在查扣清單內，懷疑遭人「暗槓」，經警方清查，尚無發現警察涉案，已報請檢察官偵辦。

基隆市警察局督察科偕同第2警分局19日凌晨持基隆地方法院核發搜索票，前往中正區調和街偵辦職業天九牌賭場，經破門入內後，警方逐一請賭客將身上金錢放在桌上裝袋，連同賭資共15萬2776元和余姓主嫌等共20人帶回警局偵辦。

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其中一名賭客在偵訊過程中向警方反映，身上的9萬元已拿出放在賭桌，卻不在查扣金額內，警方立即調閱蒐證畫面，確認這名賭客確實有將一捆金錢放在賭桌，專案小組立即返回現場尋找，但未發現這名賭客聲稱的9萬元。

基隆市警察局副局長李青泉今天表示，經初步清查，目前尚無發現警察涉案事證，為求慎重，將報請基隆地檢署指揮偵辦，警方秉持不掩飾、不庇縱、不護短原則和勿枉勿縱態度，深入清查有無違反風紀不法情事。（編輯：張銘坤）1111023