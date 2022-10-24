彰化首件賄選起訴案 老婦承諾兒子當選村長招待旅遊

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）檢方查出，彰化一名村長參選人的母親賴婦擔任老人會副會長，開會時親口說請大家支持兒子，兒子如當選就招待大家出去玩；檢方今天依選罷法起訴賴婦，這也是彰化首件賄選起訴案。

彰化地方檢察署襄閱主任檢察官吳宇軒接受媒體聯訪時指出，賴婦向選民行求相當於新台幣1萬到2萬元價值的一日遊不正利益，因此依違反選罷法將婦人提起公訴。

檢方指出，彰化大村鄉一名村長參選人的母親75歲賴婦，為老人會副會長，今年9月8日參加老人會幹部會議時，親口說出請大家支持她的兒子，如當選就出資招待大家出去玩1天等話語，事後地檢署檢察官接獲檢舉進行調查，傳喚賴婦及多名老人會幹部到案說明。

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賴婦及老人會幹部接受檢察官訊問時，有證人指稱以往老人會都會辦2天1夜的旅遊活動，每名會員須繳交2500元，此次是因賴婦兒子參選村長，她才會在開會時尋求支持，說兒子如當選村長會免費招待。

檢方指出，賴婦行為涉嫌期約賄選，彰化地檢署依違反選罷法將賴婦提起公訴；目前彰化檢方已接獲約160起賄選、買票情資，已進入偵查案件也有數十件，呼籲各選舉陣營公平選舉，切莫用賄選手段以身試法。（編輯：陳仁華）1111024