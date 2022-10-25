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軍用卡車撞死母女 陸軍：通令強化行車安全教育[影]

2022/10/25 11:11（10/25 11:43 更新）
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新北市三峽25日上午發生重大車禍，一輛軍用卡車與母女雙載機車發生擦撞，43歲陳女及6歲女童送醫不治。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月25日
新北市三峽25日上午發生重大車禍，一輛軍用卡車與母女雙載機車發生擦撞，43歲陳女及6歲女童送醫不治。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月25日
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（中央社記者黃雅詩台北25日電）新北市三峽今天上午發生重大車禍，一輛軍用卡車與母女雙載機車發生擦撞，43歲陳女及6歲女童送醫不治。陸軍第六軍團指揮部對此表示遺憾不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並通令加強行車安全教育。

陸軍第六軍團指揮部表示，所屬第三地區支援指揮部今天上午派遣一輛中型戰術輪車執行軍品載運任務，在7時許行經新北市三峽區介壽路二段時，與民間母女雙載機車發生擦撞，二名傷者立即送醫急救；軍卡駕駛無酒駕，肇案發生原因則由警方偵辦釐清中。

第六軍團發布新聞稿指出，對此不幸意外深表遺憾與不捨，已指派單位高階幹部慰問家屬，並全力配合警方調查、釐清肇責，以及後續的處理事宜；另將援引為例，通令所屬加強行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行車安全。

新北市政府警察局三峽分局調查，27歲陳姓男子開軍用軍卡車沿介壽路二段直行，要右轉時，與右方直行機車擦撞，造成43歲陳女及6歲女童呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經緊急送醫宣告不治。

警方調查，陳男酒測值為零，警方已調閱監視器，釐清事故發生經過情形。（編輯：楊凱翔）1111025

影片來源：CNA 北部地方組
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