雲林四湖透天厝火警 1男子送醫不治

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雲林縣四湖鄉新市街26日凌晨發生透天厝火警，警消獲報到場布水線灌救，再入火場逐層搜索，在3樓發現受困民眾已無呼吸心跳，送醫不治。（雲林縣消防局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月26日

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（中央社記者蔡智明雲林縣26日電）雲林縣四湖鄉今天凌晨發生火警，3樓透天厝起火燃燒，警消獲報先在2樓陽台救出1名受困男子，隨後在3樓房間內找到另1名男子但無呼吸心跳，送醫不治，起火原因調查中。

雲林縣消防局發布新聞訊息指出，今天凌晨2時34分接獲民眾報案，四湖鄉新市街發生透天厝火警，立即派遣第三大隊、四湖、東勢、北港和水林消防分隊前往搶救，還加派雲梯車到場支援，共出動11輛消防車、警義消38人到場灌救。

消防局表示，消防人員到場回報透天厝3樓有濃煙冒出，2樓陽台有1民眾待救，架梯攀上陽台救出52歲蔡姓男子後，獲知另1名48歲蔡姓男子還在屋內，但火場溫度過高，阻礙入屋搜救。

消防局表示，火勢在3時42分撲滅，消防人員再入火場逐層搜索，在3樓樓梯右轉第1間房間內發現受困蔡姓民眾已無呼吸心跳，送北港媽祖醫院搶救。醫院說，蔡姓民眾清晨4時到院時已死亡。

消防局說，現場燃燒面積約50平方公尺，起火原因正由火調人員調查中。（編輯：謝雅竹）1111026